حادث مروع يؤدي لوفاة شخصين وإصابة ثالث في بيش

تركي السالم(صدى):

وقع حادث تصادم بمحافظة بيش ، اليوم الإثنين ، أسفر عن وفاة شخصان وإصابة ثالث ، وذلك على الطريق الواصل بين قرية بيش العليا ومركز الحقو التابع للمحافظة .

وأشار متحدث الهلال الأحمر بجازان ، بيشي الصرخي ، إن غرفة العمليات ، تلقت مساء اليوم الإثنين ، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث .

وأوضح ” الصرخي ” أنه عند الوصول إلى الموقع كانت هناك حالتين وفاة وثالثة إصابة متوسطة إلى خطيرة ، ومن ثم تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله لمستشفى بيش العام للعلاج .