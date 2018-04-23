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  • نشر : منذ 33 دقيقة
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حادث مروع يؤدي لوفاة شخصين وإصابة ثالث في بيش

حادث مروع يؤدي لوفاة شخصين وإصابة ثالث في بيش
تركي السالم(صدى):

وقع حادث تصادم بمحافظة بيش ، اليوم الإثنين ، أسفر عن وفاة شخصان وإصابة ثالث ، وذلك على الطريق الواصل بين قرية بيش العليا ومركز الحقو التابع للمحافظة .

وأشار متحدث الهلال الأحمر بجازان ، بيشي الصرخي ، إن غرفة العمليات ، تلقت مساء اليوم الإثنين ، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث .

وأوضح ” الصرخي ” أنه عند الوصول إلى الموقع كانت هناك حالتين وفاة وثالثة إصابة متوسطة إلى خطيرة ، ومن ثم تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله لمستشفى بيش العام للعلاج .

 

 


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