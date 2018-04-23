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أمجد طه يصف النظام القطري بـ ” المنحوس “

أمجد طه يصف النظام القطري بـ ” المنحوس “
فهد السالم(صدى):

سخر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط ، أمجد طه ، من علاقة قطر المنحوسة بالدول والرموز الإرهابية .

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : هو نظام قطر منحوس؟ .. الأمير تميم جلس مع بوتين ٥ دقائق بعدها صار حصار أوروبي أمريكي على روسيا وطردوا دبلوماسيها .

وتابع قائلًا ” دعموا باريس سان جيرمان ، انتهى وأكل تبن في الأبطال..تعاونت استخبارات نظام قطر مع صالح الصماد و دعموه بالمال والسلاح والمعلومات…وراح المرتزق في خبر كان ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 2 ساعتين

حقا منحوس ويارب يظل منحوس

[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 2 ساعتين

يارب دائما يلاحقهم النحس ها دول الارهابيين

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