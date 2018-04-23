أمجد طه يصف النظام القطري بـ ” المنحوس “

فهد السالم(صدى):

سخر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط ، أمجد طه ، من علاقة قطر المنحوسة بالدول والرموز الإرهابية .

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : هو نظام قطر منحوس؟ .. الأمير تميم جلس مع بوتين ٥ دقائق بعدها صار حصار أوروبي أمريكي على روسيا وطردوا دبلوماسيها .

وتابع قائلًا ” دعموا باريس سان جيرمان ، انتهى وأكل تبن في الأبطال..تعاونت استخبارات نظام قطر مع صالح الصماد و دعموه بالمال والسلاح والمعلومات…وراح المرتزق في خبر كان ” .