أمجد طه يصف النظام القطري بـ ” المنحوس “
سخر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط ، أمجد طه ، من علاقة قطر المنحوسة بالدول والرموز الإرهابية .
وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : هو نظام قطر منحوس؟ .. الأمير تميم جلس مع بوتين ٥ دقائق بعدها صار حصار أوروبي أمريكي على روسيا وطردوا دبلوماسيها .
وتابع قائلًا ” دعموا باريس سان جيرمان ، انتهى وأكل تبن في الأبطال..تعاونت استخبارات نظام قطر مع صالح الصماد و دعموه بالمال والسلاح والمعلومات…وراح المرتزق في خبر كان ” .
فهد[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 2 ساعتين
حقا منحوس ويارب يظل منحوس
فيصل[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب دائما يلاحقهم النحس ها دول الارهابيين