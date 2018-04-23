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هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الثلاثاء

هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الثلاثاء
عادل الحربي(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، استمرار الرؤية غير الجيدة ، بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على عدة مناطق بالمملكة ، يوم غد الثلاثاء .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن الحالة الجوية ، تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية ، وتصل إلى الأجزاء الجنوبية منها ، حيث تنشط الرياح السطحية على مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك والأجزاء الجنوبية من الجوف .

وأوضحت أن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ، وتسبقها رياح نشطة على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، وتشمل حائل والرياض والقصيم بالإضافة إلى المنطقة الشرقية .


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