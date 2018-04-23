طاقم هولندي يُدير مباراة البايرن والريال بدوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن إسناد لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، إدارة مباراة بايرن ميونيخ الألماني و ريال مدريد الإسباني لطاقم تحكيم هولندي ليحضر في ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل.

وقالت المصادر إن المباراة التي تجمع الفريقين في إطار جولة الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ستكون بقيادة الحكم الدولي بيورن كيوبرس. ويعاون كيوبرس كلاً من ساندر فان روكيل وإروين زينسترا، مع وجود الحكم الرابع تشارليز شاب وحكمين مساعدين هما بول فان بوكيل ودينيس هيلجر.