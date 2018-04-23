بالصور.. إعلان الفائزين بجوائز الموسم الرياضي

ماجد محمد(صدى):

انتهى حفل توزيع جوائز الموسم الرياضي ، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين ، بتتويج روني فرنانديز بلقب هداف دوري المحترفين والذي تمكن من حصد جائزة أفضل مهاجم أيضًا ، فيما حصل الهلال على المركز الأول كأفضل نادي في المسؤولية الاجتماعية ، فيما حصد الفتح المركز الثاني وحصل الاتفاق على المركز الثالث .

وأعلن اتحاد الكرة عن تتويج اللاعب تركي العمار ، بجائزة أفضل لاعب واعد ، فيما حصد محمد العويس حارس مرمى الأهلي ، على لقب أفضل حارس مرمى في الموسم الرياضي ، أما عن جائزة أفضل ظهير فقد حصل عليها اللاعب ياسر الشهراني .

وكشف الاتحاد خلال الحفل ، عن أفضل مدافع في الموسم الرياضي ، وهو معتز هوساوي ، أما عن أفضل لاعب وسط فكانت الجائزة من نصيب الاتحادي كارلوس فيلانويفا والذي حصد أيضًا جائزة أفضل لاعب في الموسم الرياضي ، كما فاز بجائزة أفضل مدرب فوك رازوفيتش ، فيما حصد جائزة الفريق المثالي نادي الهلال .