فتاة تقاضي خطيبها للحصول على نصف مليون دولار

واشنطن(صدى):

تقدمت فتاة أمريكية تٌدعى ” جاسمن 21 عاماً ” ، بدعوى ضد خطيبها ” زيوي تشنج ، 26 عاماً ” ، لتركها والبحث عن حبيبه أخرى عقب فوزهما بثروة كبيرة من كازينو بمدينة أتلانتيك .

وكان اصطحب زيوي ، خطيبته جاسمن إلى أتلانتيك سيتي، نيوجيرسي، وأثناء لعبهما القمار فازا بنصف مليون دولار اتفقا أن يقتسماعا فيما بينهما لكن الشاب خلف وعده معها للحصول على فتاة جديدة.

وادعى الشاب أنها من رفضت مقاسمته الربح بعد رفعها قضية ضده لأنها ستضطر لدفع الضرائب عن المبلغ الذي من المفترض أنه بحوزتها، حيث قالت إنها كانت تراقبه في البداية ثم سرعان ما شاركته الرهان.

نشر الثنائي ثروتهما عبر الإنترنت متفاخرين بها خلال لعبهما.

وتقول جاسمن في الدعوى ، أن البطاقة التي لعبت بها باسمها لذلك فالضرائب المستحقة ستضطر لدفعها، وتسعى للحصول على المبلغ بالكامل الآن بسبب الضرر النفسي الذي لحق بها بعد انفصال الشاب عنها.