” طائرة الهلال ” تطيح بالأهلي وتتوج بكأس النخبة

نواف السالم(صدى):

حصد فريق الهلال للكرة الطائرة، اليوم الاثنين، لقب بطولة النخبة بعد فوزه على نظيره الأهلي بـ3 أشواط دون مقابل في مباراة الإياب، ليحقق أول بطولة للنادي في عهد رئيسه الجديد سامي الجابر.

وسيطر لاعبو الهلال على المباراة بفضل الضربات الساحقة لهم، ليحصد الفريق ثلاث بطولات في موسم واحد في سابقة الأولى من نوعها، وذلك بعد تتويجه ببطولتي الدوري الممتاز للكرة الطائرة وكأس بطولة السعودية.

يُذكر أن الهلال واجه الأهلي عصر اليوم الاثنين، في إياب مسابقة كأس النخبة للكرة الطائرة، على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، بعد أن تغلب الهلال على نظيره الأهلي في مواهجة الذهاب أمس بـ3 أشواط لشوطين.