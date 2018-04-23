وظائف شاغرة في غرفة حائل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، 5 وظائف إدارية شاغرة؛ وذلك للعمل بمقر الغرفة الرئيسي في حائل.

وأوضحت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات والمؤهلات التالية: مشرف تقنية المعلومات، أمين صندوق: دبلوم محاسبة موظف إدارة قانونية، محاسب مالي، سكرتير تنفيذي.

وقالت الغرفة إنه يشترط لجميع الوظائف إجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي، وسيتم تحديد المرتب بعد اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.

وأوضحت الغرفة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية شاملة صور من الشهادات والمؤهلات والخبرات على البريد الإلكتروني [email protected]، علما بان آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الخميس 3 مايو 2018م.