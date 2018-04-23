بالصور.. السفير السعودى لدى الأردن يقدم واجب العزاء لقبيلة الحويطات بمعان

سعيد العجل(صدى):

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، واجب العزاء لقبيلة الحويطات بمحافظة معان بوفاة النائب محمد العمامرة وعائلته الذين وافتهم المنيه إثر حادث مؤسف.

وكان في استقبال سموه عدد من شيوخ و ووجهاء المحافظه وشيوخ وأبناء قبيلة الحويطات وعدد كبير من المعزين و أشقاء و أقارب الفقيد وذويه .

ورافق سمو السفير في تقديم واجب العزاء سعادة الملحق السعودي العسكري لدى الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان، وعدد من أعضاء السفارة، داعين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

علما بأن النائب العمامرة وافراد اسرته رحمهم الله لقوا حتفهم اثر حادث تصادم بين مركبته و ونش على الطريق الصحراوي قرب منطقة سواقة السبت الماضي.