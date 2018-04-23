رجلان أمن بيشة يسقيان جمل بعد إصابته بحادث مروري
أظهرت صورة أفرادًا من دوريات الأمن بمحافظة بيشة عثروا قبل عدة أيام على جمل تعرض لحادث مروري على طريق الملك سلمان بمحافظة بيشة، مصابًا بكسور في قوائمه أعاقت حركته، وقدم رجال الأمن له كمية من الماء في منظر استوقف عابري الطريق.
وحازت الصورة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وهي تظهر رجلَي الأمن وهما يسقيان الجمل بعد إصابته بحادث مروري.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28851 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاهم خير😘😘😘