رجلان أمن بيشة يسقيان جمل بعد إصابته بحادث مروري

أبها(صدى):

أظهرت صورة أفرادًا من دوريات الأمن بمحافظة بيشة عثروا قبل عدة أيام على جمل تعرض لحادث مروري على طريق الملك سلمان بمحافظة بيشة، مصابًا بكسور في قوائمه أعاقت حركته، وقدم رجال الأمن له كمية من الماء في منظر استوقف عابري الطريق.

وحازت الصورة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وهي تظهر رجلَي الأمن وهما يسقيان الجمل بعد إصابته بحادث مروري.