بعد غضب أهالي القصيم.. ” العصيمي ” يكشف أسباب عدم تعليق الدراسة

سالم المطيري(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الاثنين، سبب عدم تعليق الدراسة بالرغم من هبوب عاصفة رملية على منطقة القصيم.

وأكد ” العصيمي ” أنه لم يكن هناك ما يستدعى تعليق الدراسة، حيث بدأت العاصفة تتراجع من ساعات الصباح الباكر وانتهت نهائيًا في العاشرة صباحًا.

وأوضح أن الوزارة حريصة على عدم تعليق الدراسة إلا في أضيق الحدود، حيث إن إتمام اليوم الدراسي هو الهاجس الأساسي للوزارة، مؤكدًا على ضرورة الانضباط والحضور.

كما أشار إلى أن الطلاب ممن لديهم ظروف صحية يمكنهم البقاء في منازلهم إذا لزم الأمر، ولكن على أولياء أمورهم التواصل مع المدرسة وإبلاغهم بالأمر.

يُذكر أن منطقة القصيم شهدت عاصفة رملية كثيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وسط استنكار أولياء الأمور من عدم تعليق الدراسة بسبب هذه العاصفة التي قد تسبب حوادث وأضرار للطلاب.

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