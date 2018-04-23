” القاضي ” يجيز نزع ولاية الوالدين إذا شكلا خطرًا على الأبناء

نايف السالم(صدى):

أكد المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي ، إن جريمة قاتل بناته الثلاث التي شهدتها مكة المكرمة خلال الفترة الماضية ، يجوز فيها طلب نزع ولاية الوالدين أو أحدهما ، في حال تم التثبت من انتقام كلا الطرفين من بعضهما البعض على حساب أبنائهم وبناتهم ، بهدف تصفية الحسابات .

وأشار ” القاضي ” إلى عدم جواز الإضرار بالأبناء بداعي الانتقام ، كما يشمل جواز طلب نزع ولاية الوالدين ، التحقق من استخدام المخدرات واحتمالية تشكيل خطورة من قبل أحدهما أو كليهما على الأبناء بكافة الأشكال .

وقال عبدالكريم القاضي ” الشرع كفل حقوق الأبناء وهم أمانة في أعناق الآباء والأمهات ولا يحق فيها الولاية على الأبناء والبنات كحق لهم باعتبار الأصلح للمحضون من القصر أو البنات، لأن هذا الأمر غير جائز لا شرعا ولا قانونا ” .

وتابع موضحًا ” الحضانة حق للمحضون فإذا ثبت وقوع ضرر أو توقع حصول ضرر من أي طرف بحق الأبناء فإن الحضانة تنزع وتعطى للجهة التي ترعى مصلحة الأبناء سواء أقرب رجل ذكر من العصبة أو مصلحة حكومية كالرعاية ” .

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