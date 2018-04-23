بالفيديو.. رد فعل غير متوقع للملكة إليزابيث خلال خطاب الأمير تشارلز في عيد ميلادها

لندن(صدى):

أثارت الملكة إليزابيث ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، برد فعلها الغير متوقع دعاها الأمير تشارلز ” مامي أو والدتي ” خلال حفل عيد ميلادها الـ 92 في قاعة ألبرت الملكية.

وأظهر مقطع فيديو متداول ، الأمير تشارلز وهو على خشبة المسرح خلال عرض حي وبدأ خطابه بكلمة ” جلالتك ” قبل أن يناديها بـ ” والدتي ” ، وهو ما أدى إلى انفجار الحضور في الضحك، حيث وقفت الملكة وهي تقلب عينيها بمجرد أن سمعته ثم ابتسمت.

وظهرت الملكة على خشبة المسرح في ختام الحفل يحيط بها العديد من الفنانين مثل توم جونز وكيلي مينوج.

وقال الأمير تشارلز ممازحا والدته إنها في عام 1948 عندما كان عمرها 22 عاما لم تتوقع أن تحتفل بعيد ميلادها الـ92، وأن يصبح ابنها في عامه السبعين.