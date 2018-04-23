بالصور.. ماكلارين سبيدر 570S تتزود بنسخ ديزين إيديشن الجديدة الخاصة

عادل الحربي(صدى):

كشفت ماكلارين الستار عن نسخ Design Editions الخاصة الجديدة لموديل 570S Spiderوالتي صممت لمساعدة المشترين الراغبين في مواصفات خاصة في اضافة ما يريدون على سيارتهم الرياضية المميزة. وتأتي Design Edition الخاصة في 5 مستويات تجهيز وكل واحدة صممت بصورة خاصة من قبل مصممي ماكلارين أوتوموتيف من أجل التأكد من أن الألوان والخامات واللمسات النهائية تتوافق مع بعضها البعض.

وترتكز كل نسخة خاصة على طلاء مميز للجسم يشمل الأبيض سيليكا والرمادي ستورم والأحمر فيرميليون والأسود أونيكس والأزرق فيجا, واعتماداً على اللون الخارجي فان المقصورة تبدو مختلفة مع 4 مستويات مختلفة ولمسات فاخرة مميزة.

ويتواجد للسيارات امكانية استخدام عدد لامحدود من التعديلات الخارجية والداخلية حسب الرغبات الخاصة حسب قول روب ميلفيل رئيس التصميم في ماكلارين. والسيارة التي نراها هنا تأتي باللون أسود أونيكس مع سقف صلب قابل للطي بنفس لون جسم السيارة وعجلات ألومنيوم من 10 أذرع ومكابح برتقالية . وتميزت هذه النسخة بالتحديد بفرش الكانتارا أسود كربوني وفرش جلدي نابا برتقالي .

كما تأتي بمقاعد مثقبة بتطريز مختلف وعجلة قيادة ملونة وشعارات ماكلارين, وتشمل تكلفة الباقة الخاصة الجديدة ما بين 8.100 و10.700 ألف دولار بينما يبلغ سعر السيارة نفسها في بريطانيا بداية من 164.750 ألف دولار.