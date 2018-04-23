” الأصبحي ” يكشف مثله الأعلى ويتمنى مركز صانع الألعاب
أكد لاعب براعم الهلال ، خالد الأصبحي ، إنه يفضل اللعب في مركز ” صانع الألعاب ” ، لافتًا إلى أن مثله الأعلى في كرة القدم هما يوسف الثنيان ونواف التمياط .
ووجه ” الأصبحي ” خلال برنامج ” أكشن يا دوري ” الشكر لوالده ولرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، على دعمهما المستمر له لتحقيق حلمه ، مضيفًا ” حققت الكثير من البطولات منذ التحاقي بنادي الهلال ، و أطمح أن أكون أحد أبرز اللاعبين في مانشستر يونايتد الإنجليزي ” .
واستطرد قائلًا حول مشاركته في اليونايتد ” شعور جميل اللعب مانشستر يونايتد؛ وتقوية بنيتي الجسمانية ومهاراتي الفردية ” .
ولفت خالد الأصبحي ، إلى أن مشرف الفئات السنية بالهلال ، حسن القحطاني ، هو من جلبه للزعيم .
اترك تعليقاً