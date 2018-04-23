أسرة جثمان الوالد الخاطئ تكشف تفاصيل عثورها عليه وتقاضي المسؤولين

نايف السالم(صدى):

أكد أحد أفراد الأسرة التي تسلمت جثمان آخر غير المفترض أن يتسلموه لوالدهم ، الذي لقي حتفه في أمريكا قبل 3 أسابيع ، إنهم تمكنوا من تسلم جثمانه بعد التواصل مع سفارة المملكة في واشنطن .

وشدد على أن الأسرة تعتزم مقاضاة شركة الشحن المسؤولة عن هذا الخطأ الصادم ، بتسلم جثمان شخص آخر .

ومن جانبه ، أشار خالد مازي ، خال أبناء صاحب الجثمان ، إن والدهم سافر إلى الولايات المتحدة بتاريخ 6 مارس الماضي ، وأصيب بجلطة أودت بحياته في أحد فنادق أمريكا .

وتابع ” مازي ” قائلًا : فور تلقينا الخبر ذهبنا إلى واشنطن في ثاني يوم بعد الوفاة لإنهاء إجراءات نقل الجثمان للمملكة، حيث تم استقبالنا من قِبل السفارة السعودية في واشنطن، وإنهاء كافة الإجراءات واستلام الجثمان ومن ثم تغسيله والصلاة عليه في أحد مساجد العاصمة الأمريكية .

وأوضح أن الأسرة بعدما تسلمت الجثمان من الناقل الجوي في مطار الرياض يوم 7 أبريل الجاري ، فجعوا بأنها جثة لشخص آخر مسيحي الديانة ، ومن المفترض أن يدفن في السلفادور .

ولفت خالد مازي ، إلى أن الأسرة قامت على الفور بالتواصل مع السفارة والناقل الجوي والجهات الأمريكية المختصة ، حتى عثروا في النهاية على الجثمان بأحد المستودعات ، ملقى بطريقة غير لائقة ، وتم تغسيله في الرياض ودفنه في 10 أبريل بمسجد الراجحي .