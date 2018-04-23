بريطانيا تهدد نظام الأسد.. وتؤكد: جاهزين لهجمات جديدة

لندن(صدى):

حذر وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع توبياس إبلوود، من استمرار نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين.

وهدد ” إبلوود ” الأسد من تدخل عسكري بريطاني جديد في سوريا وشن هجمات عليها في حال استمرار استخدامه لهذه الأسلحة، قائلًا ” لو حدث ذلك مرة أخرى، سنكون بالطبع جاهزين لاتخاذ خطوتنا مجددًا ” .

وأوضح أنه يوجد 3 معايير ستنطلق منها بريطانيا حال وجود تدخل عسكري جديد في سوريا، ويتمثل المعيار الأول في ” هل يعد الأسد معتديًا ويسبب معاناة إنسانية؟ “، والمعيار الثاني الذي أجاب عليه أيضًا ” هل تم استنفاد جميع السبل الدبلوماسية؟ نعم ” ، قائلًا ” حاولنا 6 مرات ودائمًا واجهنا الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وأَضاف أن المعيار الثالث يتمثل في ” هل يمكن شن غارة محدودة تؤدي إلى تقليص معاناة الناس؟ ” ، مؤكدًا أن هذا ما حدث في الضربة الأولة التي تم توجيهها إلى مواقع إنتاج الأسلحة الكيميائية، حيث لم يتم استهداف القصور أو المباني البرلمانية.

وكانت أمريكا وفرنسا وبريطانيا شنت عدة ضربات صاروخية على مواقع أبحاث الأسلحة الكيماوية ومطارين تابعيين للنظام السوري، في الـ14 من أبريل الجاري.

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