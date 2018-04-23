سيدة تعثر على رجل مفقود أثناء لعبها البوكيمون

واشنطن(صدى):

تمكنت سيدة أمريكية تٌدعى ” آليسون هاينز ” من العثور على رجل مفقود يٌدعى ” هومر هاورد ” يبلغ من العمر 83 عاماً ، وأعادته إلى حضن عائلته ، وذلك عن طريق الصدفة، عندما كانت تلهو بلعبة بوكيمون غو على هاتفها.

وكانت أليسون التقت رجلاً غريباً بدا أنه كان يحتاج للمساعدة، عندما توجهت إلى إحدى الحدائق في مدينتها كما درجت العادة يومياً لإمساك كائنات البوكيمون التي تتجمع هناك، عبر اللعبة في الهاتف.

وعند التحدث إليه، تفاجأت المرأة بأن المسن لم يكن باستطاعته العودة إلى منزله، ولم يعد حتى في الولاية التي نشأ فيها.

على الفور تواصلت أليسون مع شرطة ولاية كنتاكي ، وأبلغت بوجود هاورد وأنه من ولاية أخرى ، ولا يستطيع العودة إلى منزله ، وبالتحري أكدت الشرطة أنه مٌبلغ باختفاءه من قبل بناته منذ 24 ساعة ، وتمكنوا من إعادته إليهن سالماً بفضل هاينز .