أمير الحدود الشمالية: الأدوار المتميزة لمركز الإنجاز تساهم بإزالة المعوقات ودعم رؤية المملكة 2030

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

في مكتب سموه بالإمارة اليوم مدير عام مركز الانجاز والتدخل السريع في مجلس الاقتصاد والتنمية المهندس فواز الفاروقي وعدد من المسؤولين في المركز

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون التعاون بين إمارة منطقة الحدود الشمالية ومركز الإنجاز والتدخل السريع.

ونوه سموه بالأدوار المهمة والحيوية التي يؤديها المركز بدفع الإنجاز وتوطينه وإزالة المعوقات والمساهمة في بناء القدرات وتحليل الأداء وضمان تحقيق الأثر وتولي المسؤولية عند الضرورة لدعم برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية التفاعل مع ملاحظات ومبادرات وبرامج مركز الإنجاز والتدخل السريع من أجل تحقيق مستوى عال من الحوكمة ومعايير مرتفعة في مؤشرات الأداء والمشاركة بكل ما من شأنه تنفيذ خطوات برنامجً التحول الوطني 2020 ومتطلبات رؤية 2030،آملين أن تكون منطقة الحدود الشمالية مثالاً يقتدى به في مستوى الإنجاز، ومستوى التفاعل مع برامج الرؤية .

وشهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة والمركز والتي تستهدف إيجاد صيغة تفاهم وتكامل وتطوير آفاق التعاون المشترك .. والتي شملت

مشاركة المركز في يوم المهنة الأول الذي سيقام في جامعة المنطقة ، واستقطاب المركز عدد (٥)من الطلاب والطالبات المتميزين لتدريبهم وتأهيلهم في المركز للعمل مستقبلا في المنطقة .

من جهته بدأ مركز الإنجاز والتدخل السريع .. المرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم زيارة ميدانية لعدد من الجهات الحكومية في منطقة الحدود الشمالية بهدف المساعدة لتحديد العقبات مبكراً، ومتابعة إنجاز المبادرات، والبرامج ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية من خلال إدارتها بالكفاية والفاعلية والسرعة اللازمة، والتركيز على النتائج المتحققة من ذلك كمؤشر لإنجازها، دون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى.

والتي من ضمنها اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها للجهات التي تطلب ذلك .

وشملت الزيارات زيارة أمانة منطقة الحدود الشمالية ، وجامعة الحدود الشمالية ، والشؤون الصحية ، ومركز التأهيل الشامل .. وهيئة السياحة والغرفة التجارية وفرع الزراعة.