أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على والدة الأميرة سارة بنت عبدالله بن ثنيان
أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة عقب صلاة عصر اليوم ،صلاة الميت على والدة الأميرة سارة بنت عبدالله بن ثنيان – رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .
وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .
وأدّى الصلاة مع سموهما عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .
فهد[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة
فيصل[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم اارحمها والهم أهلها الصبر والسلوان
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4386 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجبر قلبهم ويعظم اجرهم … يارب ارحمها وارحم موتى المسلمين 💔