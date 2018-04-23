مغربية تضع مولودها على متن الطائرة قبل وصولها القاهرة

مليكة فؤاد(صدى):

قامت مسافرة مغربية بوضع مولودها على متن طائرة الخطوط السعودية أثناء رحلتها من جدة إلى القاهرة، وأطلقت الاسم على مولودها، نسبة إلى اسم قائد الطائرة.

وتولى فريق من الحجر الصحي إسعاف الراكبة ومولودها، وتم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وقال المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبد الرحمن الطيب إن ولادة الطفل تمت على رحلة الخطوط السعودية 307، والمتجهة من جدة إلى القاهرة صباح اليوم، وأن الولادة تمت على يد طبيبة كانت متواجدة على نفس الرحلة وبمساعدة المضيفات.