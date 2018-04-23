8 حيل ذكية لزيادة كثافة شعرك

أماني الغامدي(صدى):

كشفت خبيرة تجميل ، عن بعض الحيل، لصاحبات الشعر الخفيف ، لخداع الجميع بمظهر شعر كثيف، ولا تقلقي، فلن يكتشف أحد ذلك.

تقشير فروة الرأس: مثلما أن بشرة وجهك بحاجة للتقشير، فإن فروة رأسك بحاجة لنفس الأمر أيضاً، وذلك من أجل نمو صحي للشعر، الذي لا يستطيع النمو في فروة دهنية.

غيري الفرق: إذا كنتي تفرقين شعرك عادة من المنتصف أو من الطرف، فقد حان وقت التغيير. فالشعر ينمو على مراحل، وعندما يكون خفيفاً، يمكنك رؤية فروة رأسك ظاهرة أكثر، وتغيير الفرق قد يعطي إيحاءً بالكثافة.

دلكي فروة رأسك: التدليك عند الاستحمام يزيد من الدورة الدموية ويحفز البصيلات، كما يساعد على التخلص من الزيوت، ومن ثم يزيده كثافة.

وصلات الشعر: بغض النظر عن طولها، فإن وصلات الشعر تعطي كثافة أكثر، لكن لا تضعيها بكثرة.

قص الشعر: الشعر القصير ومتوسط الطول، يعطي إيحاءاً بكثافة الشعر وقوته.

منتجات كثافة الشعر: اختاري المنتجات التي تحتوي على بروتين القمح، ومضادات الأكسدة، فهي تعطي كثافة عند الجذور، ومن ثم مظهراً كثيفاً حتى موعد غسيل شعرك.

اربطي شعرك بالمنشفة: اربطي شعرك بمنشفة بعد الاستحمام، واتركيه هكذا لأطول وقت ممكن، ثم انزعي المنشفة، لكن لا تسرحيه لكي لا تفسدي المظهر. فعندما يجف، ضعي بعض بيكربونات الصوديوم للجذور.

أضيفي بعض اللون: اصبغي شعرك بلون أغمق عند جذور شعرك، لإضفاء مظهر أكثر كثافة.