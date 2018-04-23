‏أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩: الوسطية والأعتدال وتطبيق الشريعة في كل الجوانب أساس منهج قيادتنا الرشيدة

سعيد العجل(صدى):

‏⁦استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً بمناسبة إقامة ملتقى الأمن الفكري ” اعتدال ” في المنطقة .

ورحب سموه في بداية اللقاء بمعالي الشيخ السند ومرافقيه .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الرئاسة في المنطقة وما تقدمه من برامج توعوية وإرشادية لجميع فئات المجتمع وما يقوم به منسوبيها من جهود ومبادرات .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – اهتماماً وعناية، مؤكداً أن هذا الاهتمام ينطلق من أساس هذه الدولة – رعاها الله – التي قامت على كتاب الله وسنة نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ، وتمسكها بالوسطية والاعتدال وتطبيق الشريعة في كل الجوانب . مشيداً سموه بالجهود والأعمال المميزة التي تبذلها الهيئة في المنطقة لتثقيف وتوعية المجتمع .

من جانبه أعرب معالي الشيخ السند عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل بمشيئة الله على مواصلة عملها وتطويره ، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله – .