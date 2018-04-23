” الصحة ” تقدم نصائح للمواطنين لتجنب مخاطر العاصفة الترابية

عادل الحربي(صدى):

قدمت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدة نصائح للمواطنين، للوقاية من موجة الغبار والعواصف الترابية، التي تشهدها المنطقة اليوم، حيث يعد الغبار من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

ومن أهم طرق الوقاية التي قدمتها الوزارة، عبر حسابها على تويتر:

– احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام.

– تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى.

– احرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.