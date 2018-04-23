سيدة تقتل ابن زوجها بطريقة مروعة بسبب بكائه المستمر

القاهرة(صدى):

تجردت إمرأة مصرية من الرحمة ، وأقدمت على طفل ابن زوجها البالغ من العمر عاماً ونصف العام ، بوضع قدمها على رقبته حتى فارق الحياة لمنعه من البكاء .

وكانت تلقت الشرطة المصرية بلاغاً إحدى الإدارات الصحية يفيد بشكوك حول وفاة طفل صغير ووجود شٌبهه في وفاته لوجود آثار كدمات حول رقبته ، وذلك أثناء سعي والده لاستخراج تصريح الدفن .

على الفور انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة ، وبسؤال والد الطفل ، أكد أنه كان خارج المنزل ، وأثناء ذلك أخبرته زوجته أن طفله من زوجته الأولى المتوفاه ، لا يتحرك ولا يتنفس .

وبسؤال الزوجة قالت أنها تزوجت من زوجها الحالي عقب وفاة زوجته وله منها عدد من الأطفال الصغر أقوم بتربيتهم ، وفجأة توفي الصغير دون سبب ، وعقب مواجهتها بمذكرة الطب الشرعي بوجود آثار كدمات على رقبة الطفل ، ,انه تم قتله ، أنهارت وأعترفت أنها وضعت قدمها على رقبته لتمنعه من البكاء .