سيدة تقتل ابن زوجها بطريقة مروعة بسبب بكائه المستمر
تجردت إمرأة مصرية من الرحمة ، وأقدمت على طفل ابن زوجها البالغ من العمر عاماً ونصف العام ، بوضع قدمها على رقبته حتى فارق الحياة لمنعه من البكاء .
وكانت تلقت الشرطة المصرية بلاغاً إحدى الإدارات الصحية يفيد بشكوك حول وفاة طفل صغير ووجود شٌبهه في وفاته لوجود آثار كدمات حول رقبته ، وذلك أثناء سعي والده لاستخراج تصريح الدفن .
على الفور انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة ، وبسؤال والد الطفل ، أكد أنه كان خارج المنزل ، وأثناء ذلك أخبرته زوجته أن طفله من زوجته الأولى المتوفاه ، لا يتحرك ولا يتنفس .
وبسؤال الزوجة قالت أنها تزوجت من زوجها الحالي عقب وفاة زوجته وله منها عدد من الأطفال الصغر أقوم بتربيتهم ، وفجأة توفي الصغير دون سبب ، وعقب مواجهتها بمذكرة الطب الشرعي بوجود آثار كدمات على رقبة الطفل ، ,انه تم قتله ، أنهارت وأعترفت أنها وضعت قدمها على رقبته لتمنعه من البكاء .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يوفقها وش ذنبه طفل يا مجرمه يا بنت رباط الجزمه
لا حول ولا قوة الا بالله الناس ذي ما عندها قلب تحس به لبوها لبو ستين كلب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم منها
دهر⏳[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا إله إلا اللّه
لاتعللللليييييق
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6965 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاب يتحمل المسؤولية زوجة مالها حضانة اذا الام متوفية الجدة ام الام وبعدها الجدة ام الاب وهذي ماهي اول مرة نسمع جريمة بسبب زوجة الاب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46103 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10009 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . حســبي الله عـــــــلا هـا .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28850 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يكسر ارقبتها
أحيانآ الأجرام عند النساء
يتعدى حتى هتلر😡😡😡
دهر⏳[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 28 دقيقة
واللّه زوووجة أبي كانت لي نعم الأم الله يحفظها ويطول بعمرها الناااس طوب وحجر