طفل يخدع والدته ويسافر إلى جزيرة إندونيسية على غرار فيلم ” home alone “

كانبرا(صدى):

نجح طفل أسترالي في الثانية عشرة من عمره في خداع والدته وجدته وسافر إلى دولة أخرى بعد مشادة بينه وبين أمه ، على غرار الفيلم الأمريكي الشهير ” home alone ” .

وفي تفاصيل الواقعة ، قالت إيما، والدة الطفل في تصريحات إعلامية ، إن ابنها لا يحب سماع كلمة “ لا ”، وهي في حالة صدمة مما فعله؛ فبعد مشاجرة بينهما قام بسرقة البطاقة الائتمانية لوالدته، وخدع جدته من أجل الحصول على جواز السفر، ومن ثم سافر جواً إلى جزيرة بالي بإندونيسيا بمفرده.

حيث أخبر الطفل والدته أنه ذاهب إلى المدرسة، لكنه بدلًا عن ذلك اتجه لمحطة القطار وبعدها سافر في رحلة جوية إلى بيرث، ثم رحلة أخرى إلى بالي في إندونيسيا.

تسمح بعض شركات الطيران للأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاماً، بالسفر دون مرافقين، وبعد قليل من البحث استطاع أن يحجز رحلة على متن إحداها، ثم حجز أيضاً بعدها غرفة في فندق.

أما عن المطار فنجح الصبي في تخطي الإجراءات بعد أن طلب منه موظفو المطار تقديم هويته؛ فقام بإبراز بطاقته المدرسية؛ مدعياً أنه في المرحلة الثانوية، وعند وصوله إلى الفندق في جزيرة بالي، أخبر الموظفين أنه ينتظر وصول أخته.

واكتشف أبواه حقيقة سفره بعد أن أبلغت مدرسته عن غيابه واكتشفوا تواجده في بالي؛ فسافرت والدته “ إيما ” على الفور للحاق به.