طفل يخدع والدته ويسافر إلى جزيرة إندونيسية على غرار فيلم ” home alone “
نجح طفل أسترالي في الثانية عشرة من عمره في خداع والدته وجدته وسافر إلى دولة أخرى بعد مشادة بينه وبين أمه ، على غرار الفيلم الأمريكي الشهير ” home alone ” .
وفي تفاصيل الواقعة ، قالت إيما، والدة الطفل في تصريحات إعلامية ، إن ابنها لا يحب سماع كلمة “ لا ”، وهي في حالة صدمة مما فعله؛ فبعد مشاجرة بينهما قام بسرقة البطاقة الائتمانية لوالدته، وخدع جدته من أجل الحصول على جواز السفر، ومن ثم سافر جواً إلى جزيرة بالي بإندونيسيا بمفرده.
حيث أخبر الطفل والدته أنه ذاهب إلى المدرسة، لكنه بدلًا عن ذلك اتجه لمحطة القطار وبعدها سافر في رحلة جوية إلى بيرث، ثم رحلة أخرى إلى بالي في إندونيسيا.
تسمح بعض شركات الطيران للأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاماً، بالسفر دون مرافقين، وبعد قليل من البحث استطاع أن يحجز رحلة على متن إحداها، ثم حجز أيضاً بعدها غرفة في فندق.
أما عن المطار فنجح الصبي في تخطي الإجراءات بعد أن طلب منه موظفو المطار تقديم هويته؛ فقام بإبراز بطاقته المدرسية؛ مدعياً أنه في المرحلة الثانوية، وعند وصوله إلى الفندق في جزيرة بالي، أخبر الموظفين أنه ينتظر وصول أخته.
واكتشف أبواه حقيقة سفره بعد أن أبلغت مدرسته عن غيابه واكتشفوا تواجده في بالي؛ فسافرت والدته “ إيما ” على الفور للحاق به.
الحربي[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، هالسالفة تسوقونها سوق ياصحيفة صدى الإلكترونية 😂😂😂، لكنّ ما أقول
إلا اللَّه يربحكم وتلقون لَكُم قاريء طيب وَعَلَى نياته 😂😂😂
عمر الورع 12 سنة ، ركب القطار وهج لمدينة بيرث وَيَوْم إنه وصل للمطار تجاوز موظفي المطار
ببطاقة مدرسية وبدون مرافق سافر إلى إندونيسيا 😂😂😂😂😂😂✈️✈️✈️
وحجز له غرفة بفندق في جزيرة بالي يحتري أخته ، هالسالفة تساق سوق ، اللَّه يربحكم 😂😂😂
بس الوكاد ؛ ترى المغزى من هالقصة علشان ورعان المسلمين والعرب يتمردون على أهاليهم
ويدشرون ⬅️⬅️⬅️ لاقريتوا هالقصة ، على طول كل واحد يتفقد ورعانه ➡️➡️➡️😂😂😂
سووا عملية جرد كلّ يَوْم 😂😂😂😂😂😂😂
مَع وافر المحبة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46103 ] نشر منذ 1 ساعة
صياعه مبكره ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4385 ] نشر منذ 1 ساعة
مغامره ههههههههههههههههههه😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10009 ] نشر منذ 51 دقيقة
هههههههههه.😂😅😁🤣😂😄.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28850 ] نشر منذ 32 دقيقة
والله أنا الي قلبتها صياعه صح
الشهرين هذي كلها
من الرياض الى الشرقية الى المدينة الى حايل الى القصيم
وأمس مسكت معي على المخواه وناوان والقنفذه والمجاردة ومحايل
وماشفت نفسي الا في أبها
والحين
فمكه
بريح شوي
وأروح ينبع أتعشى هناك سمك😰😰😰