رسميا.. حضور الجماهير لحفل اعتزال الهريفي مجانا

نواف السالم(صدى):

تقرر بشكل رسمي فتح مدرجات ملعب الملز مجانًا أمام الجماهير في المملكة لحضور حفل اعتزال اللاعب فهد الهريفي، لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني، والذي من المقرر إقامته في الـ25 من أبريل الجاري في لقاءٍ أمام نادي فالنسيا.

ومن الجدير بالذكر، إنه أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في وقت سابق، تكفله بمهرجان اعتزال الهريفي، على غرار ما فعله مع فؤاد أنور، نجم الشباب الدولي السابق، في فبراير الماضي، بحضور الأهلي المصري؛ حيث يأتي ذلك في إطار سعي رئيس هيئة الرياضة، لتكريم نجوم الأخضر السابقين.