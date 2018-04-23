بالصور.. كليات عنيزة تناقش قنوات الاتصال وعلاقة المعرفة

سعيد العجل(صدى):

أقامت كليات عنيزة محاضرة تحت عنوان (مصادر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات) والتي قدمها وكيل جامعة نايف للعلوم الامنية الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الشاعر بحضور المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله الشتيوي ونائب المشرف العام الاستاذ عدنان اليحيى وتناولت المحاضرة العديد من المحاور والتي كان ابرزها علاقة المعرفة بالاقتصاد ومعوقات انتاج المعرفة وكذلك إنتاج واستهلاك المعرفة واستخدام قنوات الاتصال فيما اشتمل ذلك على تساؤلات الطلاب ومنسوبي الكليات.

من جانبه أوضح المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله الشتيوي إلى أهمية مثل المحاضرات التي تساهم في اثراء المعرفة وزيادة الرصيد الانتاجي للمتلقي مشيراً إلى الحرص الكبير الذي تبذله الكليات لتقديم ورش عمل وندوات ودورات تعود بالنفع على الطلاب وتعزز من تفوقهم العلمي.