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بالفيديو.. ” الدفاع الجوي ” يعترض صاروخين حوثيين في سماء جازان

بالفيديو.. ” الدفاع الجوي ” يعترض صاروخين حوثيين في سماء جازان
تركي السالم(صدى):

تصدى الدفاع الجوي السعودي، منذ قليل، إلى صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الغيرانية تجاه مدينة جازان في استهداف جديد لأراضي المملكة.

وتمكن الدفاع الجوي من إسقاط إحدى الصاروخين من نوع سكود بالقرب من جازان، بعد التصدي له بصواريخ باتريوت.

وكان أهالي منطقة جازان سمعوا قبل قليل دوي انفجار عنيف في سماء جازان؛ نتيجة التصدي للصواريخ وإسقاطها دون خسائر بشرية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين

عاش رجالنا الابطال

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم احمي المملكة وانتقم من كل معتدي

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم انصر جنودنا الابطال

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