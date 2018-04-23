” حساب المواطن ” يوضح إمكانية رفع الدعم في حالة الانتقال لمسكن مؤجر

نايف السالم(صدى):

أكد حساب المواطن أن السكن في مسكن بالإيجار لا يرفع من قيمة الدعم المخصص للأسرة أو الفرد المستقل.

ردَّ برنامج حساب المواطن، على سؤال لمواطن حول إمكانية رفع قيمة الدعم المخصص، إذا انتقل الشاب إلى العيش في مسكن مؤجر.

وقال الشاب في استفساره، إنه سينتقل إلى العيش في مسكن مؤجر بعيدًا عن العائلة.

وأوضح البرنامج، أن عقد الإيجار لا يرفع من قيمة الدعم، مؤكداً أنه يجب إرفاق عقد الإيجار في حال كان العمر أقل من 24 لإثبات الاستقلالية.

يذكر أن حساب المواطن، يتيح تسجيل الفرد الأعزب فوق 18 عامًا كفرد مستقل.