بالصور.. موظفو القصيم يتفاعلون مع ” العاصفة الرملية ” على طريقتهم

سالم المطيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وتعليقات ساخرة، عبرت عن المأساة التي تعانيها المكاتب العملية ومكاتب الموظفين، خلال العاصفة الرملية التي شهدتها منطقة القصيم، حيث يظهر بالصور الأتربة والرمال المتراكمة على سطح المكاتب.

وكانت منطقة القصيم قد شهدت عاصفة رملية؛ تسببت في اقتلاع خيام في مواقع برية بالمنطقة، واقتلاع غرفة ” الشينكو ” التي يستخدمها هواة البر سكنًا لهم، كما سقطت أعمدة التيار الكهربائي، التي تغذي هجرة النقع الواقعة، بطريق مركز ” قبة ” بمحافظة الأسياح 140 كم شرق بريدة.