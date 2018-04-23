” كريم ” تتعرض لاختراق يتسبب في سرقة بيانات العملاء

علي القحطاني(صدى):

تعرَّضت شركة كريم المتخصصة في خدمة حجز سيارات الأجرة عبر التطبيقات الذكية، إلى اختراق إلكتروني، أدى إلى سرقة بيانات العملاء.

وأعلنت الشركة في بيان له، أنها رصدت اختراقاً إلكترونياً للنظام الذي تستخدمه لتخزين البيانات في 14 يناير الماضي، حتى وصل المخترقين إلى الأنظمة الحاسوبية المتضمنة بيانات خاصة بحسابات العملاء والكباتن.

وأكدت الشركة، أنها باشرت التحقيق والتعاون مع كبار خبراء الأمن الإلكتروني لاتخاذ ما يلزم حيال تدعهيم الأنظمة الأمنية.

كما طالبت الشركة، العملاء بحماية بياناتهم الشخصية وإعادة تحديث كلمة المرور، ومراجعة الحسابات المصرفية.