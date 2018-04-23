اشتباه في 3 حالات جرب في ابتدائية للبنات بمكة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن وجود ثلاث حالات جرب في مدرسة ” الابتدائية 99 بنات ” في الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وتمكن فريق طبي من مركز صحي الشفا من اكتشاف الحالات اللاتي يحملن الجنسية الأفغانية، كما تم تحويلهن إلى المركز الصحي؛ كي يتلقين العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن الجدير بالذكر، إنه تضم المدرسة 600 طالبة من عدة جنسيات؛ مما يجعل أمر انتشار المرض محتملًا بين الطالبات اللاتي تقتظ بهن المدرسة.