بالفيديو.. العاصفة الترابية تتسبب في حادث بشع بوادي الدواسر

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، وقوع حادث بشع لسيارات على طريق رنية بوادي الدواسر، وذلك بسبب عاصفة الغبار والأتربة التي اجتاحت المنطقة، اليوم الاثنين.

حيث كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت سكان العديد من المناطق بالمملكة، اليوم الاثنين، من عاصفة ترابية وموجة من الغبار تجتاج البلاد.