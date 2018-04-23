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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو.. العاصفة الترابية تتسبب في حادث بشع بوادي الدواسر

بالفيديو.. العاصفة الترابية تتسبب في حادث بشع بوادي الدواسر
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، وقوع حادث بشع لسيارات على طريق رنية بوادي الدواسر، وذلك بسبب عاصفة الغبار والأتربة التي اجتاحت المنطقة، اليوم الاثنين.

حيث كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت سكان العديد من المناطق بالمملكة، اليوم الاثنين، من عاصفة ترابية وموجة من الغبار تجتاج البلاد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات

حسبنا الله ونعم الوكيل
عشان كذا 👑 بنقول الهدوء في القيادة اثناء هذه العواصف الترابية

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 50 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

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