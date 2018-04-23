افتتاح معمل الزاحمي للصوتيات واللغة الإنجليزية بالمدرسة السعودية

حسين العلي(صدى):

افتتاح مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي صباح اليوم الاثنين 7/8/1439هـ بالمدرسة السعودية الابتدائية والمتوسطة الرائدة وبحضور مدير مكتب تعليم الداخل الاستاذ محمد القحماني ومدير الاشراف التربوي الاستاذ علي حسن عوض ومستشاره الاستاذ يحيى الحادثي وقائد المدرسة السعودية الابتدائية والمتوسطة الرائدة الاستاذ أحمد باوهاب وعدد من المشرفين التربويين معمل الزاحمي للصوتيات واللغة الإنجليزية والذي نفذته المدرسة بتكلفة 70000 ريال .

وبين باوهاب أن المعمل يتكون من 32 وحدة تعليمية خاصة بكل طالب مع امكانية التوسع لـ 80 وحدة مستقبلا حيث تم تجهيزه من قبل شركة عبدالله آل مغني الشهراني المتخصصة بالتجهيزات المدرسية ، وهو يخدم جانبين الأول في مادة اللغة الإنجليزية ، والجانب الثاني كمقرأة للقرآن الكريم ويعد الاول من نوعه بالمحافظة ، وهو يحقق رؤية المملكة 2030 لتعدد مصادر المعرفة والدخل والدعم للمدرسة حيث بالإمكان استثماره لاقامة الدورات والبرامج المتخصصة من قبل المعاهد المتخصصة وبين باوهاب انه تقديرا وتكريما لمدير التعليم ودعمه المتواصل للمدرسة فقد أطلقنا اسم سعادته على المعمل .

ومن جانبه فقد اثنى الزاحمي على جهود قائد المدرسة وهذه المباردة والتي تأتي من ضمن البرامج المتميزة التي تقدمها المدرسة باستمرار فهي رائدة في

كل المجالات ، مقترحا بتنفيذ جدول زيارات للمدارس للأطلاع على هذا المعمل والاستفادة من الخدمات التي يقدمها ونقل مثل هذه التجارب والتي ستدعم

الجانب التعليمي بالمدارس ونشر المعرفة بالأسلبيب التقنية الحديثة .

كما اطلع الزاحمي على مركز مصادر التعلم بالمدرسة والمكتبة والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات وكرم نخبة من حفاظ كتاب الله ضمن مبادرة علمني آية

والمدرجة ضمن برامج التربية الفكرية ( حصانة ) وكانت المسابقة في حفظ سورة البقرة لطلاب المرحلة المتوسطة وقد تم أربعة طلاب الحفظ في ثلاثة اسابيع وتم تكريمهم بمبلغ 2000 ريال من المدرسة و 1000 ريال من المعلمين احمد بانقيب وعبدالله باجعفر وجوائز وهدايا تحفيزية .

كما اطلع الزاحمي على لوحة قادة وأثر والتي أعدتها المدرسة وضمت قادة المدرسة منذ تأسيسها عام ١٣٤٩ وحتى العام الحالي والذين بلغ عددهم ٢٠ قائدا وان المدرسة ستحتفي قريبا بمرور ٩٠ عاما على تاسيسها كاول مدرسة نظامية في محافظة القنفذة.