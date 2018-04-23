طلعت حافظ يحذر من ” البتكوين ” : تعاملاتها مشبوهة

عادل الحربي(صدى):

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك، طلعت حافظ, عدم شرعية العملات الرقمية ” بتكوين ” محذرًا من الوقوع ضحية لها؛ حيث أن سعر صرفها غير مستقر مقابل الدولار الأمريكي.

وأوضح ” طلعت حافظ ” مصرحًا: ” موضوع العملات الافتراضية أو الرقمية موضوع كبير وشائك للغاية، وهناك ما يزيد عن 80 عملة افتراضية يتم تداولها على مستوى العالم بأفرعها وتفرعاتها، ومن أبرزها عملة البتكوين بتفرعاتها. ”

ووصف ” حافظ ” البتكوين أنها عملة عمياء وغير معترف بها قانونيًا ولا حتى نظاميًا على مستوى أي من بنوك العالم المركزية؛ نظرًا لعدم وجود تغطيات لها, كما يصعب تتبعها، ولهذه الأسباب فهي فاقدة للشرعية وتستخدم لتنفيذ تعاملات مشبوهة وعمليات غسل الأموال.