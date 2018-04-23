” العفالق ” مناشدا تركي آل الشيخ: رواتب اللاعبين لم تصرف منذ 5 أشهر

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس نادي الفتح سعد العفالق، عن الأسباب في عدم صرف رواتب اللاعبين منذ خمسة أشهر، حيث أرجع ذلك إلى عدم سداد نادي الهلال ورابطة دوري المحترفين، وكذلك اتحاد الكرة، لمستحقات النادي لديهم.

حيث أوضح رئيس ” الفتح ” ، خلال حديثه التليفزيوني لبرنامج ” أكشن يا دوري ” ، أن هناك مستحقات متأخرة لنادي الفتح لدى جهات مختلفة، وأبرز هذه المستحقات ” مليونان ريال ” لدى الهلال.

وناشد ” العفالق ” ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بالتدخل لإيجاد حل لهم، بعد أن أدى هذا الأمر إلى إلحاق أزمة مالية بالنادي.

فيما لفت ” العفالق ” ، إلى أن بقاءه بنادي الفتح، مرتبط بتجديد تكليفه لرئاسة النادي، مشيرًا إلى أنه قد قدم كل ما يستطيع للنادي.