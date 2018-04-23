بالفيديو.. مقيم يتناول العشاء وسط السيول بنجران
واصل مقيم تناوله وجبة العشاء أثناء اجتياح السيول أحد المطاعم في ” الحضن ” بمنطقة نجران.
وأظهر مقطع فيديو، المقيم وهو يتناول طعامه في المطعم وسط السيول بعد سقوط الأمطار الغزيرة التي هطلت على غرب نجران مساء أمس الأحد.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 ساعات
توهق صاحب المطعم
والأجنبي مهامه غير الاكل
ههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10011 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههه. مسـكين جيــــــعان .😂😅🤣😂.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46107 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28851 ] نشر منذ 1 ساعة
أكيد حضرمي🤔
Sdr[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 59 دقيقة
مو خواف زي ابو ذنبه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2689 ] نشر منذ 6 دقائق
صحيح من قال الجوع كافر 😉