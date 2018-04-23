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بالفيديو.. مقيم يتناول العشاء وسط السيول بنجران

بالفيديو.. مقيم يتناول العشاء وسط السيول بنجران
راشد آل شريه(صدى):

واصل مقيم تناوله وجبة العشاء أثناء اجتياح السيول أحد المطاعم في ” الحضن ” بمنطقة نجران.

وأظهر مقطع فيديو، المقيم وهو يتناول طعامه في المطعم وسط السيول بعد سقوط الأمطار الغزيرة التي هطلت على غرب نجران مساء أمس الأحد.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 ساعات

توهق صاحب المطعم
والأجنبي مهامه غير الاكل
ههههه

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 59 دقيقة

مو خواف زي ابو ذنبه

[ عدد التعليقات: 2689 ] نشر منذ 6 دقائق

صحيح من قال الجوع كافر 😉

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