بالفيديو.. مقيم يتناول العشاء وسط السيول بنجران

راشد آل شريه(صدى):

واصل مقيم تناوله وجبة العشاء أثناء اجتياح السيول أحد المطاعم في ” الحضن ” بمنطقة نجران.

وأظهر مقطع فيديو، المقيم وهو يتناول طعامه في المطعم وسط السيول بعد سقوط الأمطار الغزيرة التي هطلت على غرب نجران مساء أمس الأحد.