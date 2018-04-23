مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 78.75 نقطة ليقفل عند مستوى 8335.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 255 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 139 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, والبابطين, وبترو رابغ, ومتلايف إيه أي جي العربي, والجزيرة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسمنت السعودي, والصقر للتأمين, ومبكو, وأسترا الصناعية, وينساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.39% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, والجزيرة، والإنماء, وزين السعودية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, وكيان السعودية, والإنماء, والجزيرة، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 10.49 نقطة ليقفل عند مستوى 3180.03 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 46 ألف سهم تقاسمتها 183 صفقة.