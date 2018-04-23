الحماية الاجتماعية تتوصل للمواطنة المستنجدة بمدرسة ابنتيها من التعنيف

نايف السالم(صدى):

نجحت وحدة الحماية الاجتماعية، من التوصل إلى بيانات المعنفة التي استنجدت بمدرسة ابنتيها في المدينة المنورة.

وصرَّح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة، أحمد السناني بأنه تم التوصل إلى بيانات المعنفة عن طريق إدارة التعليم، مشيراً إلى أنه جار التنسيق لمقابلتها من قبل فريق الحماية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وحماية ابنتيها.

يأتي ذلك بعد 3 أيام من القضية التي انتشرت بشكل واسع، حيث فوجئ معملي وقائد مدرسة مدرسة ابتدائية شمال المدينة، بمواطنة وهي أم لطالبتين تدخل إليهم طالبة الحماية لها ولابنتيها من سياط زوجها وتعنيفه.

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