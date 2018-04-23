بالصور.. طفل رضيع يبتلع قصافة أظافر

بكين(صدى):

تمكن أطباء مستشفى تشانغتشون الصينية للأطفال ، من انقاذ طفل رضيع بعدما بلغ ” قصافة أظافر ” .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ذهبت أم صينية إلى المستشفى برفقة رضيعها البالغ من العمر 16 شهراً ، عقب بلعه لقصافة أظافر خطفها من يدها وبدأ يركض بها ويلعب حول المنزل وعندما حاولت الإمساك به كان قد بلعها .

وبالكشف عليه عثر الأطباء في مستشفى تشانغتشون للأطفال على قصافة طولها 6 سنتيمترات في معدته، ونجحوا في إخراجها باستخدام المنظار، حيث تم وضع الطفل تحت التخدير لمدة 25 دقيقة.