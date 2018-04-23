انعزال وتعذيب.. مسؤول قطري يكشف أسرار انقلاب أمير قطر السابق على والده

طلال الضوي(صدى):

كشف النقيب السابق في الشرطة القطرية، الشيخ راشد بن محمد بن حمد العمرة الغفراني، عن أسرار جديدة حول انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد آل ثاني في عام 1995.

وأوضح ” الغفراني ” خلال لقائه في فضائية ” سكاي نيوز عربية ” ، أنه تم عزل الشيخ خليفة في بيته بالريان لمدة سنة كاملة، قبل حدوث الانقلاب، قائلاً : ” قبل الانقلاب كان حمد يسيطر على الحكم بشكل كامل، يعين وزراء وينقل وزراء، وكانت كل الأمور بيده ” .

وفي محاولة إعادة الشرعية عام 1996، أشار المسؤول القطري إلى أنه تم تعريض المتهمين فيها لشتى ألوان التعذيب، ومنها : تعليق من اليدين والرجلين، وضرب بالعصيّ، وحرق وسكب لماء النار.

وأضاف أن هناك من بينهم من قتل، ومنهم من نُقل إلى المستشفيات للعلاج ثم أعيد إلى السجن، ومنهم من توفي بعد فترة من خروجه.

وأكد أن رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بن جبر، شهد زوراً في المحاكمات التي جرت بعد محاولة إعادة الشرعية، وأكد في شهادته أن المتهمين كان نيتهم قتل الشيخ حمد.