بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من طفل عند رؤيته صورة لخادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

رصد مقطع فيديو، اليوم الاثنين، رد فعل غير متوقع لطفل عندما رأى صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله، مرسومة على حائط بأحد الأماكن التي كان يسير بها الطفل.

فمجرد أن لمح الطفل الصورة، هرع إليها مسرعًا ليقوم بتصرف لا يتوقعه أحد، حيث قام الطفل بتقبيل يد خادم الحرمين الشريفين في الصورة، وكذلك يد ولي عهده الأمين، وذلك في حالة من السعادة التي بدت على الطفل خلال الفيديو.