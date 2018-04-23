بالفيديو والصور.. الإطاحة بعمالة تدير معمل حلويات مخالف بروابي الرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت طوارئ صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، بالتنسيق مع الجهات الأمنية من ضبط عمالة تدير معمل حلويات مخالف، داخل شقة سكنية بحي الروابي.

ويدير المعمل عمالة مخالفة يدعون أنهم من الأسر المنتجة، كما أغلقت صحة البيئة المعمل وأحالت المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الأنظمة.

وأوضح مقطع فيديو وعددًا من الصور المتداولة عملية مداهمة الشقة السكنية التي تقع في سطح إحدى البنايات السكنية بحي الروابي بمدينة الرياض، بالإضافة إلى المضبوطات التي تم مصادرتها.

ومن الجدير بالذكر، إنه تضمنت المواد المضبوطة حلويات وورق عنب، ومواد منتهية الصلاحية مخزنة بطريقة غير صحية بهدف إعادة تصنيعها وتوزيعها للمستهلكين، بالإضافة إلى عدم نظافة المكان والآنية والمعدات المستخدمة في تصنيع المأكولات.