بالفيديو.. ” آل الشيخ ” يلتقي صاحب مقطع ” مسلسل الرياضة السعودية “
التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بصاحب المقطع الرياضي الساخر الذي حمل عنوان ” مسلسل الرياضة السعودية ” .
وكان ” آل الشيخ ” قد دعا صاحب المقطع إلى مقابلته، بهدف الاستفادة من قدراته بطريقة مناسبة.
ويظهر المقطع رؤساء الأندية والإعلاميين، و تغريداتهم عن التنافس والصراع على اختطاف اللاعبين لأنديتهم وخاصة بعد إلغاء ميثاق الشرف.
وتضمن المقطع سامي الجابر، رئيس الهلال، و ماجد النفيعي، وحمد العقيل ووليد الفراج.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يسعدك يابو نااااصر