  • الإثنين 23

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. ” آل الشيخ ” يلتقي صاحب مقطع ” مسلسل الرياضة السعودية “

بالفيديو.. ” آل الشيخ ” يلتقي صاحب مقطع ” مسلسل الرياضة السعودية “

بالفيديو.. ” آل الشيخ ” يلتقي صاحب مقطع ” مسلسل الرياضة السعودية “
ماجد محمد(صدى):

التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بصاحب المقطع الرياضي الساخر الذي حمل عنوان ” مسلسل الرياضة السعودية ” .

وكان ” آل الشيخ ” قد دعا صاحب المقطع إلى مقابلته، بهدف الاستفادة من قدراته بطريقة مناسبة.

ويظهر المقطع رؤساء الأندية والإعلاميين، و تغريداتهم عن التنافس والصراع على اختطاف اللاعبين لأنديتهم وخاصة بعد إلغاء ميثاق الشرف.

وتضمن المقطع سامي الجابر، رئيس الهلال، و ماجد النفيعي، وحمد العقيل ووليد الفراج.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يسعدك يابو نااااصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *