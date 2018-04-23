بالفيديو.. ” آل الشيخ ” يلتقي صاحب مقطع ” مسلسل الرياضة السعودية “

ماجد محمد(صدى):

التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بصاحب المقطع الرياضي الساخر الذي حمل عنوان ” مسلسل الرياضة السعودية ” .

وكان ” آل الشيخ ” قد دعا صاحب المقطع إلى مقابلته، بهدف الاستفادة من قدراته بطريقة مناسبة.

ويظهر المقطع رؤساء الأندية والإعلاميين، و تغريداتهم عن التنافس والصراع على اختطاف اللاعبين لأنديتهم وخاصة بعد إلغاء ميثاق الشرف.

وتضمن المقطع سامي الجابر، رئيس الهلال، و ماجد النفيعي، وحمد العقيل ووليد الفراج.