بالصور.. مواصفات وأسعار ” هوندا أوديسي 2019 “

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كشفت هوندا عن عرض سيارتها أوديسي 2019 ، للبيع لدى التجار في أمريكا .

يٌشار إلى أنه لايزال الجيل الخامس من سيارة هوندا أوديسي يحمل لقب الميني فان الأكثر شعبية في أمريكا على مدى ثماني سنوات متتالية ، ويريد موديل 2019 الاستمرار في القيام بذلك.

ويبدأ سعر النسخة الأساسية من هوندا أوديسي الآن من 31.065 ألف دولار وبذلك يكون أكثر تكلفة بمقدار 175 دولار عن نموذج العام الماضي. وتأتي القوة للسيارة من محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 280 حصان مع امكانية الاختيار بين اثنين من نظام نقل الحركة الأوتوماتيك الأول من 9 سرعات في نسخ LX، EX، EX-L و EX-L Navi وناقل حركة من 10 سرعات في نماذج Touring و Elite ، وأرقام الوقود هي نفسها في كلا النموذجين.

وتشمل المعدات القياسية في EX والاصدارات الأعلى باقة Sensing suite لأنظمة السلامة، وتضم نظام الكبح لتخفيف الاصطدام ، الحفاظ على المسار ومساعد مغادرة المسار ونظام مثبت سرعة قابل للتكيف. وتشمل الميزات الأخرى CabinWatch التي تمكن السائق والراكب الأمامي لمشاهدة ركاب الصف الثاني والثالث عن طريق كاميرا مثبتة على السقف في شاشة في عرض المعلومات والترفيه ثمانية بوصات، بجانب نظام CabinTalk الذي يمكن السائق من التحدث إلى الصف الثاني والثالث الركاب ويوفر نظام ترفيه خلفي مع زوج من الشاشات عالية الوضوح مقاس 10 بوصات مع نظام Blu-Ray.

ويقدم في نسخ EX وما فوقها نظام هوندا Magic Slide للصف الثاني في المقاعد بما يسمح بتحقيق مرونة عالية لزيد من الراحة وسعولة الوصول للصف الثالث ، ويعرف النظام أربعة إعدادات مختلفة للمقاعد ، بما في ذلك إزالة المقعد الأوسط .