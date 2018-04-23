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” الخضيري ” عن ناحر أطفاله.. تعاطى الكبتاجون فذبحهن ببرودة

” الخضيري ” عن ناحر أطفاله.. تعاطى الكبتاجون فذبحهن ببرودة
نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، اليوم الاثنين، أن المخدرات تبدأ من شفطة سيجارة وتتطور إلى شفتطات وحبوب كبتاجون.

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” خلال أشهر يتحول المتعاطي لوحش كاسر يسرق ويقتل؛ ليجد قيمة المخدر وبمنتصف الطريق يقتل أسرته؛ لأنه فقد عقله ” .

وأردف ” الخضيري ” : ” قاتل اطفاله الـ 3 بنات بمكة اليوم، تعاطى كبتاجون، فذبحهن بسكين وببرودة، وذهب للبقالة، حيث يطلب ماء ويحيي المارة ” .

وجاء ذلك على خلفية قتل أب بناته الثلاثة، في حي الروضة بالعاصمة المقدسة، وقم تم القبض عليه بعد ساعات من الجريمة.

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