سما المصري تعرض الزواج على محمد صلاح
أعربت سما المصري عن تهنئتها للاعب المنتخب المصري ونجم نادي ” ليفربول ” محمد صلاح؛ وذلك عقب فوزه رسميًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم ” 2017 – 2018 ” .
ونشرت ” سما ” صورة مركبة لها ولصلاح عبر حسابها على ” انستجرام ” ، وطلبت منه الزواج، وكتبت قائلة:
” الناس اللي بتقول إني لو اتجوزت صلاح، هيبطل كورة، صدقوني والله جوزهولي انتوا بس، وهياخد أحسن لاعب في العالم مش بس أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي ” .
وكان محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ” ليفربول ” ، حصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا؛ متفوقًا على النجم البلجيكي ” كيفين دي بروين ” ، لاعب مانشستر سيتي في المركز الثاني، وهاري كين، مهاجم توتنهام الذي احتل الترتيب الثالث.
ابو لما[ عدد التعليقات: 823 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههه مايكفي ياسمسم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10011 ] نشر منذ 4 ساعات
أجــــــل راح محــــمد صـــلاح .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني بالله يخلي الاوربيات الشرقات ويترك بنات بلده المحترمات ويتزوج سما المصري
لا حول ولا قوة الا بالله يا سما
محمد صلاح محترم ويعرف ربه ومش اعمى واكيد شاف كليب الشبشب يا سما يا محترمه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4386 ] نشر منذ 3 ساعات
متزوج يامتخلفه هههههههههههه😂
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 2 ساعتين
مقوله مأثوره للشيخ نجر السادس..
الحورمه اذا ذهب عنها الحياء…كشفت الحجاب وبسبست للرجال 🐭🐁🐀
براغى[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعنى لو حب يتزوج تانى يترك المحترمات ويتزوجك انت يا سيءة السمعة …وضايعة.
منصور الحارثي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتي مو حقة زواج يا سما
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحليل الفأرات الثلاث بتعليقي الأول بعد تكبير الصوره…
الفأر الأول .. أبو صطيف ماشي بحاله
خلفه الفأرة لمعيه خانوه تلاحقه وتبسبس له تباه
الفأر الثالث .. ابو تحسين يشاهد الموقف وعلى وجهه الدهشة مما يراها من نزع ثوب الحياء
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28851 ] نشر منذ 1 ساعة
أقول أنقلعي لاتخربين الولد علينا😠😠😠
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2345 ] نشر منذ 1 ساعة
رد عليها وقول …
خلصت من جملة الخلان ..
احسن بعيش وحداني ..
معاد اعاشر جميع انسان..
يكفي العذاب الذي جاني.
دامت اللي هويته خان
اخشى اتورط مع ثاني..
هويته والمقدر كان..
وش لي بشخصن تناساني..💔
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2689 ] نشر منذ 5 دقائق
مدري وش تبي ذي مره تنتخب حالها والحين تدور من يتزوجها ماخذه على نفسها مقلب