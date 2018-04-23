سما المصري تعرض الزواج على محمد صلاح

طلال الغامدي(صدى):

أعربت سما المصري عن تهنئتها للاعب المنتخب المصري ونجم نادي ” ليفربول ” محمد صلاح؛ وذلك عقب فوزه رسميًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم ” 2017 – 2018 ” .

ونشرت ” سما ” صورة مركبة لها ولصلاح عبر حسابها على ” انستجرام ” ، وطلبت منه الزواج، وكتبت قائلة:

” الناس اللي بتقول إني لو اتجوزت صلاح، هيبطل كورة، صدقوني والله جوزهولي انتوا بس، وهياخد أحسن لاعب في العالم مش بس أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي ” .

وكان محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ” ليفربول ” ، حصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا؛ متفوقًا على النجم البلجيكي ” كيفين دي بروين ” ، لاعب مانشستر سيتي في المركز الثاني، وهاري كين، مهاجم توتنهام الذي احتل الترتيب الثالث.