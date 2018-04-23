تمرين بسيط يمنحك شفاه ممتلئة مفعمة بالأنوثة
كشف فنان التجميل الألماني رينيه كوخ ، عن طريقة سهلة تمكن للمرأة من الحصول على شفاه ممتلئة مفعمة بالأنوثة والإثارة من خلال التمارين البسيطة دون الحاجة إلى البوتوكس .
ولهذا الغرض ينصح كوخ بإجراء تمرين للشفاه بواسطة قطعة من الفلين في حجم لهّاية الأطفال؛ حيث يتم وضعها في الفم والتحدث بها ، ومن خلال الحركة المكثفة والشد يتم تدريب عضلات الفم والشفاه، مما يساعدها على النمو، وبالتالي تصبح الشفاه أكثر امتلاءً.
وبالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التمرين في تعزيز سريان الدم بالشفاه، ومن ثم تزهو الشفاه بلون أحمر طبيعي ينطق بالأنوثة والإثارة.
دهر⏳[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 4 ساعات
ماوراااانا شي أخذلي قطعة فلين وأتكلم مع الحيطااااان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10011 ] نشر منذ 4 ساعات
مهـــنى داعـــي للتمـــــرين كِلــها طــراقـــين وتصــير ألشفــايـف بـوالــين .👋👋.
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تــراهـــــــا مِــــــزووووووح .😊. الله يســـــــــــتِر .😁😀😄.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8507 ] نشر منذ 4 ساعات
الوسط والصغيرونه احلا☺😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16617 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههه