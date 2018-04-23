تمرين بسيط يمنحك شفاه ممتلئة مفعمة بالأنوثة

برلين(صدى):

كشف فنان التجميل الألماني رينيه كوخ ، عن طريقة سهلة تمكن للمرأة من الحصول على شفاه ممتلئة مفعمة بالأنوثة والإثارة من خلال التمارين البسيطة دون الحاجة إلى البوتوكس .

ولهذا الغرض ينصح كوخ بإجراء تمرين للشفاه بواسطة قطعة من الفلين في حجم لهّاية الأطفال؛ حيث يتم وضعها في الفم والتحدث بها ، ومن خلال الحركة المكثفة والشد يتم تدريب عضلات الفم والشفاه، مما يساعدها على النمو، وبالتالي تصبح الشفاه أكثر امتلاءً.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التمرين في تعزيز سريان الدم بالشفاه، ومن ثم تزهو الشفاه بلون أحمر طبيعي ينطق بالأنوثة والإثارة.