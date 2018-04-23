ندوة تثقيفية لـ ” قيادة المرأة ” بجامعة العلوم الصحية

سعيد العجل(صدى):

نظمت الإدارة العامة للعلاقات الجامعية والإعلام بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشركة نجم لخدمات التأمين الإثنين 7 شعبان 1439هـ الموافق 23 إبريل 2018م ندوة ” ثقافة القيادة ” ، حيث استهدفت التعريف بالأنظمة والقوانين المرورية واتباع سبل السلامة الملائمة للحد من الحوادث والأخطار، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدن الجامعية الثلاث.

هذا وتناول ممثل شعبة السلامة بالإدارة العامة للمرور بمدينة الرياض العقيد سند بن حمد السند أبرز الخطط المرورية وأرقام وإحصائيات الحوادث في المملكة وأهم أسبابها وآليات التعامل معها، كما استعرض في سياق حديثه عدداً من مقاطع الفيديو لبعض المخالفات المرورية الشائعة موضحًا أن المرأة تحقق نسبة أقل من الرجل في نسب الحوادث بجميع دول العالم مما يجعله متفائلاً في نجاحهن في التجربة.

وأشار مدير التشغيل لشركة نجم لخدمات التأمين بمنطقة الرياض إلى أهمية دور الشركة في مساندة الجهات المختصة لتحقيق السلامة المروية وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة المتعلقة بالحوادث مما يساهم من تخفيف أسبابها والحد منها مستقبلآ مضيفًا أن الشركة تسعى من خلال استحداث الخدمات الإلكترونية والبرامج إلى تسهيل خدمة العملاء وزيادة الكفاءة في ذلك، وفي ختام حديثه حذر الأستاذ منيف الشمري من الأمور التي قد تتسبب في حصول الحوادث المرورية من استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة والانحراف وعدم فتح الطريق كما بين أنها تعتبر أحد الأسباب التي تؤدي إلى عدم الحصول على الحقوق التأمينية.

ومن جانبه أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الجامعية والإعلام بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور فيصل بن سعد الماجد أن الجامعة تسعى من خلال تنظيم هذه الندوة إلى رفع درجة وعي المرأة بقواعد وأنظمة المرور والالتزام باللوائح والضوابط المعلنة مضيفاً أنها جاءت في إطار موجهات رؤية 2030 الهادفة إلى تمكين المرأة في مختلف مواقع سوق العمل للاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في دعم النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن لقيادة المرأة مؤشرات وآثار إيجابية على الاقتصاد السعودي.